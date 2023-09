Il Don Uva al mattino punta la vetta solitaria, trasferta insidiosa per la Virtus Bisceglie

Prima domenica d’ottobre molto importante per Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate rispettivamente nel quarto turno del campionato di Promozione e nella seconda giornata del girone A di Prima Categoria.

Ghiotta chance di prendere, almeno per qualche ora, la vetta solitaria della classifica per i biancogialli di mister Capurso che scendono eccezionalmente in campo nell’anticipo delle ore 11 con l’obiettivo di conquistare altri tre punti e proseguire l’incredibile marcia a punteggio pieno. Avversario di turno l’Atletico Acquaviva che arriva al “Di Liddo” dopo un inizio di stagione altalenante. I baresi, infatti, dopo la vittoria all’esordio contro il Bitritto Norba e il passaggio del turno nella Coppa Italia di categoria, sono incappati in due sconfitte consecutive in campionato, l’ultima delle quali maturata domenica scorsa tra le mura amiche contro il Canusium. Umori opposti, dunque, per le due squadre con il Don Uva galvanizzato dalla clamorosa rimonta ottenuta nello scorso weekend sul campo dello Sporting Apricena e desideroso di ottenere un altro successo per lanciare un ulteriore segnale al campionato. La gara tra Don Uva e Acquaviva sarà diretta da Ettore Sisto di Taranto coadiuvato dagli assistenti Domenico Nasca di Barletta e Mattia Campani di Taranto.

Obiettivo riscatto, invece, per la Virtus Bisceglie chiamata a riscattare la pesante sconfitta ottenuta all’esordio contro l’Ideale Bari. Il compito per i ragazzi di mister Piccarretta non è dei più semplici data la difficoltà della trasferta, in programma domani pomeriggio alle ore 15.30, sul campo dell’Etra Vancouver Barletta che, nel match inaugurale del girone A di Prima Categoria, si è imposta in trasferta sul campo della Gioventù Calcio San Severo con il punteggio di 0-2. Nonostante ciò, però, il collettivo biscegliese vuole assolutamente dimostrare che la brutta prestazione di domenica scorsa è stata solamente un incidente di percorso ed invertire immediatamente la rotta. L’arbitro della sfida tra i padroni di casa barlettani ed i biscegliesi sarà il Sig. Cosimo Damiano Fracassi della sezione di Foggia. (FOTO: PAGINA UFFICIALE DON UVA CALCIO)