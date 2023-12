Il Bisceglie Calcio vince il memorial “Franco Di Reda”

Va al Bisceglie il triangolare di fine anno organizzato dalla Virtus Bisceglie per onorare la memoria di Franco Di Reda, autentico protagonista del calcio biscegliese.

Mercoledì 27 dicembre le formazioni cittadine di Bisceglie, Don Uva e Virtus Bisceglie hanno dato vita ad un bellissimo pomeriggio di sport davanti ad una splendida cornice di pubblico e di appassionati che hanno gremito gli spalti del sintetico del “Di Liddo”. La formula del torneo, disputatosi su tre incontri della durata di 45 minuti ciascuno, ha visto emergere i nerazzurri del Bisceglie Calcio, che dopo essersi imposti nell’incontro inaugurale per 1-0 sulla Virtus grazie ad un’autorete, hanno concesso il bis superando ai rigori il Don Uva per 11-10 al termine di una maratona incredibile dagli undici metri. Nell’ultima gara, decisiva per la piazza d’onore, la Virtus Bisceglie ha superato i biancogialli per 2-1 grazie alle reti di Porcelli e Silvestri. Il Bisceglie ha fatto quindi valere il proprio status di formazione di categoria superiore concludendo il torneo con 5 punti contro i 3 del collettivo di mister Maffucci. Chiude la classifica il Don Uva a quota 1. Non è stato certamente l’esito del triangolare, però, l’elemento di interesse della manifestazione quanto il ricordo di un personaggio che ha dato tanto al calcio cittadino e, in particolare alle tre squadre partecipanti alle quali ha legato un pezzo della propria storia sportiva ed umana. Dal punto di vista agonistico, comunque, il triangolare ha consentito a Bisceglie, Don Uva e Virtus di disputare test abbastanza indicativi per preparare al meglio i prossimi impegni ufficiali e la fase più calda della stagione. La cerimonia di premiazione, alla quale ha partecipato anche il sindaco Angelantonio Angarano, ha suddiviso equamente i premi individuali infatti il premio di miglior giocatore del torneo è andato a Gianmarco Monaco del Bisceglie mentre quello di top scorer e miglior portiere se lo sono aggiudicati rispettivamente Mauro Silvestri della Virtus e Roberto Troilo del Don Uva. In particolare, quest’ultimo ha intercettato ben cinque penalty nella lunghissima serie disputatasi con il Bisceglie.

Un evento ben riuscito, dunque, che ha dato lustro al calcio cittadino e ha permesso a tutti i presenti di vivere una giornata all’insegna dei valori sportivi sempre promossi da Franco Di Reda. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)