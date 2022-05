Il Bisceglie Calcio va ad Altamura per continuare a sperare nella salvezza

Nuovo derby da dentro o fuori per il Bisceglie Calcio che, nel penultimo appuntamento del girone H di Serie D, si reca sul campo dell’Altamura con l’obbligo categorico di centrare i tre punti per sperare ancora nei playout. Fischio d’inizio al “D’Angelo” fissato per domani alle ore 16.

Il successo fondamentale sul Molfetta di domenica scorsa ha permesso ai nerazzurri di dimezzare lo svantaggio nei confronti del San Giorgio, terzultimo in classifica, e quindi gli uomini di mister Tisci hanno dimostrato di crederci e di non voler arrendersi nonostante la difficile situazione. A dare ulteriore speranza ai biscegliesi è l’impegno proibitivo al quale sono chiamati proprio i campani in questo weekend, i quali saranno di scena tra le mura amiche contro la capolista Cerignola. L’imperativo in casa nerazzurra, tuttavia, è quello di non guardare a quanto accade sugli altri campi ma di conquistare due vittorie da qui alla fine per non avere rimpianti al termine del campionato. Tra l’altro il match che attende il Bisceglie va affrontato con la massima attenzione e determinazione in quanto l’Altamura vorrà certamente chiudere al meglio davanti ai propri tifosi e, soprattutto, ai murgiani occorre ancora qualche punto per conquistare la salvezza matematica. Il morale degli stellati è alto e la preparazione settimanale è stata molto serena con le buone notizie del recupero dell’infortunato Bottari e del rientro dalla squalifica di Barletta, il quale potrebbe anche tornare tra i titolari. L’unico indisponibile resta l’argentino Coria, ancora alle prese con i problemi fisici che lo hanno limitato nelle scorse settimane. Tra le fila dei padroni di casa è presente anche l’ex Tazza, in nerazzurro lo scorso anno nell’ultimo scorcio del campionato di Serie C, ma la retroguardia biscegliese dovrà prestare grande attenzione all’esperto Tedesco autore di dieci reti in stagione.

L’incontro tra Bisceglie e Altamura sarà diretto da Pietro Marangone di Udine coadiuvato dagli assistenti Dario Maione di Nola e Simone Conte di Napoli. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)