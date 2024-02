Il Bisceglie Calcio rispetta il pronostico travolgendo la Molfetta Sportiva / CLASSIFICA

Undicesima vittoria consecutiva per il Bisceglie Calcio che rispetta il pronostico liquidando al “Ventura” la già retrocessa Molfetta Sportiva con il punteggio di 9-0. Una gara senza storia mandata in archivio già nel primo tempo conclusosi con i nerazzurri già in vantaggio di cinque reti.

Una pioggia intensa si abbatte sul “Ventura” e caratterizza il match rendendo viscido il terreno di gioco. Rispetto al successo di Polignano mister Di Meo opta per un leggero turnover inserendo dal primo minuto Marinelli, Rodriguez e Avvantaggiato al posto, rispettivamente, di Farucci, Sanchez e Mangialardi. Visto anche il netto divario tra le due squadre è naturalmente il Bisceglie a fare la partita, nonostante le difficoltà dovute alle condizioni climatiche e al campo da gioco, e dopo appena sette giri di lancette il risultato si sblocca grazie all’intramontabile Nicolas Di Rito, al quinto gol dal suo ritorno in maglia nerazzurra. Il vantaggio rende più agevole la partita della capolista che raddoppia allo scoccare del quarto d’ora di gioco con il difensore Lucero. Il Bisceglie controlla senza alcun problema i ritmi della partita e al 24’ Di Rito fa tris mettendo a segno la propria doppietta personale e chiudendo virtualmente la sfida. Nell’ultimo segmento di primo tempo comunque i padroni di casa non si accontentano e sale in cattedra anche Bonicelli, bravo a mettersi in proprio e a siglare le due reti, al 28’ e al 39’, utili a mandare le due squadre al riposo sul punteggio di 5-0.

Nella ripresa mister Di Meo ruota i suoi uomini attingendo dalla panchina ma l’andamento della sfida naturalmente non cambia. Il Bisceglie continua a controllare le operazioni e ad arrotondare il punteggio prima con Pignataro, che al 54’ mette a segno il 6-0 salendo a quota 17 reti nella classifica marcatori del torneo, e successivamente con gli altri subentrati dalla panchina, abili a siglare altri tre gol nell’ultimo quarto d’ora di partita. Al 76’ è il giovane classe 2004 Cassatella a togliersi la soddisfazione della prima marcatura in maglia nerazzurra mentre all’86’ e al 90’ sono Dembele e Napoli, anch’essi al primo sigillo con la casacca stellata, ad arrotondare il risultato e a fissare il tabellino sul definitivo 9-0.

Grazie al successo odierno il Bisceglie sale a quota a 52 punti in classifica allungando momentaneamente sulle immediate inseguitrici Molfetta e Unione Calcio Bisceglie. Il prossimo appuntamento per Di Rito e compagni sarà la difficile trasferta sul campo del Foggia Incedit in programma domenica 3 marzo. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA ECCELLENZA