I Lions Bisceglie superano Molfetta e vincono il trofeo Francesco Valente

Si conclude con la vittoria del trofeo Francesco Valente la preseason dei Lions Bisceglie, che sono riusciti a battere prima Monopoli ai tempi supplementari e poi Molfetta nella finale (86-84).

I nerazzurri sono subito in palla nel primo quarto, con ottime percentuali realizzative di Dip e compagni. Inizio gara che si conclude sul 32-21. La storia non cambia nella seconda frazione, la carica offensiva dei biscegliesi non cala d’intensità, Molfetta reagisce ma si trova a -8 prima dell’intervallo lungo (54-46).

Nella seconda parte di gara, dopo una terza frazione chiusa per i Lions sul 68-60, ecco il massimo vantaggio dei ragazzi di coach Nunzi (+16 sul 78-62). Vavoli e compagni però, cullati dal punteggio si rilassano; ecco che i padroni di casa suonano la carica, la quale dà inizio ad una rimonta che rimette tutto in bilico. Alcune disattenzioni dei molfettesi e qualche fallo di troppo hanno permesso al sodalizio biscegliese di alzare il trofeo Francesco Valente, con il tabellone che segna 86-84.