I Lions Bisceglie stendono Roma e rimangono a punteggio pieno / CLASSIFICA

In occasione della terza giornata del campionato di serie B, girone D, i Lions Bisceglie ottengono la terza vittoria consecutiva in campionato alle spese di Roma.

Al Paladolmen, il match inizia più che bene per i giocatori biscegliesi, che si portano subito avanti sul +6 (7-1). Marcelo Dip segna il massimo vantaggio del primo quarto (+8 sul 16-8). Nella ripresa, i giocatori romani alzano i ritmi e si riportano a sole tre lunghezze di distacco (18-15). Al 15esimo giro d’orologio, arriva la contro risposta nerazzurra (primo vantaggio in doppia cifra sul 27-17). Roma non molla la presa, ma non basta per ribaltare il tabellone. Prima parte di gara che si conclude sul 38-30.

Dopo la sirena lunga, il registro della sfida non cambia; i Lions portano a 16 i punti di distacco grazie ai tiri liberi realizzato da Matteo Bini (48-32). Gli ospiti tentano l’ennesima rimonta, con Jovovic Matija che riporta il proprio team sul -9 (51-42). Terza frazione che si chiude con il tabellone che segna 61-52. L’ultimo quarto è solo una formalità per i ragazzi di coach Nunzi, i quali amministrano sapientemente le poche ondate offensive degli avversari, portando a casa la partita sul punteggio definitivo di 78-68.

Il prossimo impegno per i Lions Bisceglie è fissato in trasferta per domenica 23 ottobre sulle tavole di Teramo a Spicchi 2k20.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lions Bisceglie – Luiss Roma 78-68 (16-13, 22-17, 23-22, 17-16)

Lions Bisceglie: Raphael Chiti 16 (2/6, 3/5), Matteo Bini 14 (3/5, 0/2), Marcelo Dip 12 (3/6, 0/1), Gabriel Dron 11 (3/3, 1/5), Davide Vavoli 10 (5/5, 0/0), Stefano Borsato 7 (2/3, 1/3), Filiberto Dri 4 (1/6, 0/4), Marco Pieri 4 (2/2, 0/0), Armando Verazzo 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 25 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Marcelo Dip 9) – Assist: 16 (Gabriel Dron 5)

Luiss Roma: Matteo Fallucca 19 (2/3, 4/8), Matija Jovovic 17 (6/10, 0/1), Riccardo Murri 11 (3/7, 1/5), Marco Legnini 9 (2/4, 1/4), Domenico D’argenzio 8 (3/5, 0/1), Marco Pasqualin 2 (0/7, 0/2), Giorgio Di bonaventura 2 (1/5, 0/1), Alessandro Perotti 0 (0/2, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/1), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 31 9 + 22 (Marco Legnini 7) – Assist: 6 (Riccardo Murri, Marco Pasqualin 2)