Ginnastica ritmica, qualifica di Tecnico Regionale per tre istruttrici biscegliesi

La ginnastica ritmica biscegliese da qualche settimana ha visto arricchirsi il livello qualitativo delle proprie istruttrici, grazie al Diploma Tecnico Regionale ottenuto da Sara Musco, Dalila Losito e Martina Valente.

Nate sportivamente come atlete della Ginnastica Ritmica Iris, da anni ai vertici della ginnastica ritmica italiana ed attualmente in Serie A, le tre istruttrici hanno negli anni intrapreso il percorso di tecnico. Il primo step è consistito nella frequentazione di tre Master tenuti da docenti qualificati come: Marisa Stufano, Tecnico Federale di ginnastica ritmica, Alessandra Mattioni, mental coach di squadre di Serie A di volley e basket, e Marta Pagnini, capitano della squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Rio 2016.

Il percorso per diventare Tecnico Regionale ha portato poi le tre istruttrici biscegliesi a partecipare prima a dei moduli: specialistico e generale, completando poi l’iter con 72 ore di tirocinio in palestra come affiancamento a Marisa Stufano, Direttrice Tecnica della Ginnastica Ritmica Iris che in questo settore rappresenta un polo tecnico per le società dell’intero Meridione.

Lo scorso 13 dicembre, in forma telematica nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, arriva il traguardo dopo un lungo percorso con l’esame e l’ottenimento di una qualifica importante per le tre giovani istruttrici biscegliesi, “Abbiamo concluso una fase del nostro processo di crescita come tecnici – esordisce la 25enne Sara Musco, istruttrice Iris dal 2014 – che ci ha portato ad arricchire il nostro bagaglio di competenze. Adesso tocca a noi proseguire nel percorso con senso del dovere e rispetto per le ginnaste, mantenendo sempre viva la passione verso questa splendida disciplina”.

“E’ stata una esperienza altamente formativa – commenta Dalila Losito, 24 anni, nel gruppo Iris come tecnico dal 2014 – che abbiamo potuto intraprendere grazie alla Ginnastica Ritmica Iris, dal presidente Nico Di Liddo, alle responsabili Alessandra Sangilli e Marisa Stufano. Studiare e aggiornarsi è un aspetto fondamentale se si vuole stare al passo con i tempi, anche nella ritmica”. “Abbiamo concluso una parte della nostra formazione – conclude la 22enne Martina Valente, all’Iris come istruttrice dal 2016 – ma non si smette mai di apprendere nuove nozioni e metodologie di allenamento. Dobbiamo mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato in questo periodo, con la consapevolezza che possiamo e dobbiamo procedere in un percorso di crescita costante, a livello personale e di squadra”.