Ginnastica Iris: partono le gare regionali di Specialità, buona prestazione al Trofeo CONI

Prima prova regionale del Campionato Gold Junior e Senior e Campionato Gold di Specialità. Sono queste la categorie nelle quali la Ginnastica Ritmica Iris sarà impegnata domenica 24 settembre a Galatina.

A partire dalle ore 9:30 spazio alle gare con il Gold Senior a quale prenderà parte Irene Carbonara alternandosi con cerchio, palla, clavette e nastro. Per il Campionato di Specialità, invece, spazio alle Junior 2 Anna De Candia (cerchio e nastro), e Cristina Bianco (palla e clavette), le Junior 3 Arianna De Feudis e Silvana De Santis, rispettivamente con palla e clavette e con cerchio e nastro, e la Senior Michela Sallustio (in foto), in gara con cerchio e clavette. Team che sarà guidato dall’istruttrice Maddalena Carrieri.

Una bella soddisfazione arriva, invece, dalla pedana del villaggio di Metaponto, dove le atlete Iris Irene Porcelli, Sara Belgiove, Emma Di Liddo e Gaia Silvestris, accompagnate dalla tecnica Dalila Losito, si classificano al nono posto al Trofeo CONI con il punteggio totale di 19,750, portando a termine le due esecuzioni previste dal loro programma, quella di squadra al corpo libero e quella di coppia con i cerchi.