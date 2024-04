Futsal: Futbol Cinco si gioca la permanenza in C1, gare casalinghe per Diaz e Nettuno

Smaltite le festività pasquali tornano in campo le tre biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo tra venerdì 5 e sabato 6 aprile.

I biancorossi di Di Chiano vogliono mantenere aperte le speranze di vincere il campionato cadetto nel match del “PalaDolmen” con il Bernalda Futsal valevole per la decima giornata di ritorno della regular season girone G. La Diaz mira a fare punti dopo il ko con il Latiano e sperare in buone notizie da Potenza con i lucani che ospitano il Città d’Acri. La squadra ospite è reduce da quattro affermazioni consecutive e punta a proseguire la striscia positiva di risultati per risalire posizioni in graduatoria. Statistiche alla mano si affronano la prima e la quarta miglior difesa del girone. La Diaz ha subito sinora 48 gol contro i 59 del Bernalda. All’andata i biscegliesi si imposero per 5-4. La gara si giocherà sabato 6 aprile alle ore 16.00.

Anticipo al venerdì (fischio d’inizio ore 21) per il Futbol Cinco che, sempre al “Paladolmen”, affronterà il Cus Bari nella gara playout del massimo torneo regionale. I nerazzurri hanno concluso la stagione al dodicesimo posto con 29 punti due in più rispetto alla squadra barese. Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità sarà assegnata la vittoria alla squadra meglio classificata al termine del campionato. Tuttavia, l’approdo nella categoria inferiore, potrebbe riguardare anche chi si aggiudicherà l’incontro se dalla serie B dovesse retrocedere una pugliese.

Chiude il programma il Nettuno che ospiterà il Boemondo calcio a 5 al “Centro Sportivo Aurora” in occasione della decima giornata di ritorno del campionato serie C2 girone A. Una sfida dall’elevato coefficiente di difficoltà per i biancazzurri visto che se la vedranno con la vice capolista del girone.

Foto: Felice Nichilo