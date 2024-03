Futsal: big match per la Diaz, Futbol Cinco e Nettuno affrontano le prime della classe

Si prospetta un grande sabato di futsal per le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo il 9 marzo tutte alle ore 16.00.

Super big match per la Diaz che, al “Pala Dolmen” affronterà il Città di Acri nel diciannovesimo incontro del campionato cadetto girone G. Di fronte le due capoliste del girone con 42 punti a testa che mirano a conquistare l’intera posta in palio per isolarsi al primo posto. Statistiche alla mano si affrontano la miglior difesa ed il terzo attacco più prolifico. I biancorossi hanno subito 39 reti mentre, la squadra calabrese ha siglato sinora 82 gol (meglio solo il Senise ed il Città di Potenza). Si tratta della terza partita tra le due compagini ed il bilancio è di una vittoria a testa. I rossoneri hanno vinto per 3-2 all’andata invece i biscegliesi hanno vinto per 2-0 la gara di Coppa staccando il pass per le Final Eight.

Il Futbol Cinco, dopo la vittoria contro il Volare Polignano, vuole continuare il periodo positivo contro la capolista Aradeo in occasione della gara numero 24 del massimo torneo regionale. Una gara che, sulla carta, vede la squadra di casa favorita ed è reduce da sei vittorie consecutive con un vantaggio di 17 lunghezze sulla seconda in classifica. Si prospetta una gara ricca di gol considerando che si sfideranno due squadre prolifiche. L’Aradeo ha segnato sinora 119 marcature invece il Cinco 95. All’andata, la squadra salentina si impse per 4-3.

Chiude il programma il Nettuno di scena a Cassano delle Murge per affrontare la capolista Cassano delle Murge per disputare la ventesima giornata del campionato serie C2 girone A.

Foto: Felice Nichilo