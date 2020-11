Futbol Cinco, mister Di Pinto: “Non condivido stop campionati regionali ma fiducioso per ripresa”

Con il campionato fermo da tre settimane, sospeso a causa dell’accelerazione della pandemia, il Futbol Cinco comincia a volgere lo sguardo alla ripresa delle attività, stabilita dal comitato regionale pugliese dal 10 gennaio 2021, con gli allenamenti collettivi consentiti dal 4 dicembre.

“Mi aspettavo che sarebbe stata un’annata travagliata, così come pronosticavo un aumento dei contagi da Covid-19 in inverno – spiega il tecnico dei biscegliesi, Maurizio Di Pinto – ma non ho condiviso il blocco dei campionati regionali: viste le ultime restrizioni sugli spostamenti tra regioni, credo sarebbe stato opportuno sospendere i campionati Nazionali. In ogni caso, le regole vanno rispettate e confido nel lavoro delle istituzioni. Tra le tante difficoltà di questo periodo voglio evidenziare un aspetto positivo – prosegue Di Pinto – : in queste prime giornate ho notato tanti giovani in campo, segno che le società hanno compreso che spendere meno economicamente ed investire sui ragazzi, magari a discapito dei risultati immediati, è l’atteggiamento da far prevalere. Il nostro sport necessità di rinnovamento, con un percorso di crescita condiviso tra giovani giocatori e, perché no, nuovi allenatori; con una serena programmazione, potrebbero nascere futuri talenti”.

La compagine biscegliese ha interrotto il proprio campionato alla sesta giornata, con la sconfitta casalinga al cospetto del Futsal Monte (6-2) e con un bottino di 6 punti.

«Sono soddisfatto per quanto visto nelle prime gare disputate dai miei ragazzi – analizza Di Pinto -. Abbiamo affrontato sei formazioni di livello, tra cui una candidata alla vittoria finale del torneo. Escludendo la debacle di Ruvo con la Futsal Andria e il secondo tempo della sfida interna con il Futsal Monte Sant’Angelo, abbiamo dimostrato di aver intrapreso la strada giusta. Possiamo e dobbiamo migliorare l’aspetto mentale. L’ultima gara disputata ne è stata la dimostrazione, visto che abbiamo disputato un gran futsal per 15 minuti, portandoci avanti 2-0, salvo poi adagiarci e subire la rimonta dell’esperto team avversario».

In chiusura, poi, Di Pinto si sofferma sugli aspetti legati ad una prossima ripresa. “Questo periodo di inattività ci penalizzerà molto, gran parte del lavoro è ormai vanificato e dovremo riprendere dal principio. In ogni caso rimango fiducioso per tutto. Mi manca troppo il campo, il gruppo, la gara del sabato. Non vedo l’ora di ricominciare».