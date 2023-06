FitCenter Triathlon Team in evidenza a Vieste, Giustina Lamanuzzi Campionessa Regionale

Un titolo regionale individuale assoluto, diversi piazzamenti nelle “top ten” di categoria e, soprattutto, la voglia di coniugare sport, socializzazione e divertimento praticando una disciplina tanto adrenalinica quanto faticosa. Si può incorniciare così l’esperienza degli oltre venti portacolori della FitCenter Triathlon Team Bisceglie nella terza tappa del circuito Adriatic Series di triathlon olimpico organizzata domenica scorsa a Vieste e valida quale prova unica per l’assegnazione del Campionato Regionale individuale e di società.

Oltre 250 specialisti della multidisciplina provenienti da tutta Italia si sono misurati sul suggestivo percorso disegnato nella località garganica dagli organizzatori della Flipper Triathlon, comprendente il tratto iniziale a nuovo di 1500 metri, la frazione centrale in bicicletta di 40 chilometri ed il segmento conclusivo di 10 chilometri di corsa a piedi. Alla sua quarta stagione di attività agonistica, il sodalizio biscegliese ha conquistato una prestigiosa medaglia d’oro grazie all’affermazione nella classifica femminile di Giustina Lamanuzzi, neo campionessa pugliese. Vincitrice anche nella fascia M1 nonché sesta assoluta tra le donne (la gara è andata appannaggio della talentuosa romagnola Alessia Righetti del TD Rimini), Lamanuzzi ha completato la propria fatica in 2h31’51” aggiudicandosi così l’intenso duello con Rosa Rella (TT Altamura), seconda pugliese all’arrivo, a 1’20” di distanza dalla biscegliese. In gara anche Vincenza De Fazio, altra rappresentante della FitCenter TT, classificatasi al quarto posto nella fascia M2 (2h47’40”).

In ambito maschile, dove ha trionfato Simone Ceddia del TT Brianza, il primo alfiere della FitCenter al traguardo è stato l’esperto Giuseppe Scardigno, sesto di categoria (M2) nonché 32esimo assoluto con il tempo complessivo di 2h09’02”. Scardigno ha preceduto i compagni di squadra Luigi Cangellario (decimo nella fascia M1, con un crono di 2h10’59”) e Pasquale “Paco” Ricchiuti (undicesimo tra gli S4, con 2h11’51”). A completare la panoramica della nutrita pattuglia della FitCenter, le prestazioni più che positive sfoderate da Gianfranco Delvecchio (fascia M1), Michele Rizzi (S4), Angelo Pisani (M2), Giacinto Lopopolo (M2), Giosuè Scapini (S4), Luciano Cassanelli (M2), Michele Tempesta (M2), Massimo Caputi (M2), Valentino Mescia (M3), Dario Bufo (S3), Matteo De Gennaro (M2), Fabio Salvemini (S4), Carlo Serpieri (M2), Enzo Tritto (M2), Berardino Siragusa (M3, al debutto sulla distanza del triathlon olimpico), Tommaso Regina (M4) e Domenico Brescia (M1).

“Sono felice ed orgoglioso dei risultati ottenuti da tutti i nostri triatleti a Vieste, chiaro segnale di un movimento che a Bisceglie continua a crescere dal punto di vista sia numerico sia qualitativo – sottolinea il presidente della FitCenter TT, Matteo Maenza – . E’ doveroso inoltre, anche a nome degli atleti, ringraziare i responsabili delle piscine Netium Giovinazzo e Sport Project Bitonto per la possibilità di utilizzare tali impianti per gli allenamenti, con l’auspicio in ogni caso che presto possano registrarsi novità positive circa la struttura cittadina intitolata a Silvio Di Liddo”.

Articolo di: Mino Dell’Orco