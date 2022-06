Don Uva Calcio compie 50 anni, delegazione dona maglia a Papa Francesco

Don Pasqualino Quercia ed Emanuele Troilo hanno consegnato a Papa Francesco la maglia del Don Uva Calcio, nel cinquantesimo di fondazione del sodalizio.

Una folta delegazione del team biscegliese è oggi a Roma non solo per partecipare all’udienza generale del mercoledì con il Santo Padre, ma anche per il pellegrinaggio presso la Tomba del Principe degli Apostoli.

Stasera, alle ore 20, inoltre è in programma un’amichevole di calcio, presso il campo sportivo “Pio XI”, tra una rappresentativa vaticana e una del Don Uva, composta da calciatori di prima squadra, dirigenti ed ex calciatori.