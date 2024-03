Diaz pronta per lo storico esordio in Final Eight di Coppa Italia

Tempo di Coppa Italia per la Diaz che scenderà in campo oggi, 28 marzo alle ore 11.30, per affrontare il Futsal Mazara nei quarti di finale della Final Eight serie B in programma al “Pala Campagna” di Bernalda ed al “Pala Ercole” di Policoro. La gara sarà visisbile in diretta streaming su futsaltv.

I biancorossi, alla prima storica partecipazione nella competizione, vogliono ben figurare e proseguire il viaggio dopo aver battuto Castellana ed Acri. La squadra siciliana è la capolista del girone H con 45 punti (tre in più del Mistral Meeting Club) ed ha superato il Marsala Futsal 2012 e il Soverato Futsal (sfruttando la migliore posizione in classifica dopo che, i tempi supplementari, si erano conclusi sul punteggio di 5-5).

Uno squalificato per parte. Pedone per i biscegliesi e Buscaglia per i siciliani.

La vincente dell’incontro affronterà in semifinale chi si aggiudicherà la partita tra Futsal Sangiovannese e Grifoni venerdì 29 marzo alle 16.30. La finale si giocherà sabato 30 a Policoro (ore 15).

Foto: Pagina facebook Diaz