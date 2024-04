Diaz per difendere il secondo posto in B, Nettuno in esterna in C2

Tornare a far punti dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno. E’ questo l’obiettivo di Diaz e Nettuno che scenderanno in campo sabato 13 Aprile alle ore 16.00. I biancorossi di Di Chiano puntano a difendere la seconda posizione in classifica nella gara in programma al “Pala Piccinni” di Altamura contro l’Alta Futsal valevole per la ventiduesima nonchè ultima giornata della regular season del campionato cadetto girone G. Una gara dall’elevato coefficiente di difficoltà considerato che i biscegliesi se la vedranno con la quarta forza del girone in serie positiva da tre gare. Di fronte due squadre che non segnano molto ma hanno subito rispettivamente 52 e 54 gol che ne fanno la prima e seconda miglior difesa del torneo. Tra gli altamurani militano l’ex Allyson capocannoniere dell’Alta Futsal con 19 gol e la “Vipera” Vilmar Pereira che ha indossato la maglia del Futsal Bisceglie. All’andata le due squadre impattarono per 2-2. A pochi chilometri da Altamura scenderà in campo il Nettuno di scena a Santeramo in Colle ospite del Football Club Santeramo nell’undicesimo incontro del girone di ritorno del torneo serie C2 girone A. Biancazzurri a caccia del riscatto dopo il ko interno con la vice capolista Boemondo. I padroni di casa invece vogliono vendicare la sconfitta patita nel match d’andata e invertire la striscia negativa di risultati interni che dura da tre gare. Foto: Paola Libralato/Divisione C5