Diaz impatta col Senise, Futbol Cinco cade a Brindisi, Nettuno ko / RISULTATI E CLASSIFICA

Un pareggio ed una sconfitta. Questo è l’esito delle gare di Diaz e Futbol Cinco scese in campo nel pomeriggio di sabato 10 febbraio.

I biancorossi di Di Chiano impattano per 4-4 contro il Senise nel quindicesimo incontro del campionato cadetto girone G. Le reti biscegliesi portano la firma di Mongelli e Sellak autori entrambi di una doppietta. Per i lucani invece, tripletta di Carlos a cui si aggiunge il sigillo di Di Pinto. La Diaz si porta a quota 35 punti mantenendo un vantaggio di due lunghezze sul Città di Acri. Nel prossimo incontro i biscegliesi ospiteranno il Casali del Manco Futsal che ha superato per 2-1 il Bernalda Futsal.

Cade invece il Futbol Cinco battuto per 14-3 dal Futsal Brindisi nel turno numero 20 del massimo torneo regionale. Nella goleada brindisina spiccano le triplette di Corvetto, Branca e Caselli rimpinguate dalla doppietta di Encajes Zappa e dagli acuti di Marti, Carluccio e De Oliveira. Per i nerazzurri gol di Cosmai (doppietta) e Sinigaglia. Futbol Cinco che rimane a 19 lunghezze e sabato prossimo affronterà in casa gli Azzurri Conversano.

Sconfitta anche per il Nettuno che perde 8-1 (Cangelli in gol) al PalaPansini contro l’Academy Giovinazzo. Risultato mai in discussione con i padroni di casa che allungano subito senza dare scampo alla compagine allenata da Francesco Ventura. Biscegliesi al dodicesimo ko stagionale

Foto: Pagina Facebook Futbol Cinco