Diaz e Nettuno vanno ko contro le rispettive capolista / CLASSIFICHE

Due sconfitte in altrettante gare. Sono questi gli esiti delle partite che ha visto protagoniste le biscegliesi Diaz e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 28 Gennaio.

I biancorossi di Capurso (appiedato dal Giudice Sportivo), cadono per 1-0 contro la capolista New Team Taranto nel match disputatosi al “Pala Mazzola” e valevole per il sedicesimo turno del campionato cadetto girone G. Decisiva la rete di Lopes a 6′ dal suono della sirena. I biscegliesi rimangono a quota 27 punti scendendo in quarta posizione in virtù della concomitante affermazione del Sammichele sull’Alma Salerno. La Diaz tornerà in campo sabato prossimo, 4 febbraio, per affrontare al “Pala Dolmen” il Città di Potenza che ha superato per 10-2 il Senise.

Battuta d’arresto anche per il Nettuno sconfitta per 10-6 dal Just Mola nel posticipo della diciassettesima giornata del torneo serie C2 girone A. Le reti biancazzurre portano la firma di Salerno, autore di una doppietta, a cui si aggiungono i sigilli di Carabellese, Preziosa, De Cillis e Gadaleta. In virtù del ko contro la capolista, i ragazzi di mister Cangelli restano a quota 18 punti e, sabato prossimo ospiteranno al “Centro Sportivo Aurora” l’Eraclio a 5.

Sabato prossimo infine, tornerà in campo anche il Futbol Cinco che ospiterà al “Pala Cosmai” il Futsal Monte Sant’Angelo.