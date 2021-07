Diaz, Danilo Danisi è il nuovo allenatore: “Bisceglie piazza storica del fustal nazionale”

In vista della stagione 2021/2022 la Diaz Bisceglie ha raggiunto un accordo per affidare la guida tecnica della squadra a Danilo Danisi.

Barese, classe 1986, Danisi ha cominciato la carriera come collaboratore tecnico in C2 con New Stars Bari e Città di Bitonto. Poi un biennio da vice allenatore in B al Giovinazzo con Gaetano Pazienza. L’esordio come allenatore responsabile arriva alla guida della Futsal Andria in Serie C1 portando la squadra alla Final Eight di Coppa Italia regionale. Sempre in C1 il neo tecnico biscegliese ha guidato la Polisportiva Five Bitonto ad una annata strepitosa, prima di sedere anche sulla panchina della compagine femminile in C regionale. Nella passata stagione Danisi ha fatto parte dello staff tecnico dell’Active Network (Serie A2) guidato da David Ceppi sfiorando la Serie A, persa nella finale playoff contro il Futsal Polistena.

“Nel finale di stagione a Viterbo avevo deciso di tornare in Puglia in pianta stabile – esordisce Danisi – la possibilità di approdare alla Diaz non ha fatto altro che spingermi verso questa direzione. Ringrazio l’ambiente di Viterbo, il patron Fusi, il presidente Valenti e mister Ceppi per la splendida esperienza vissuta, ora ne parte un’altra altrettanto stimolante”. Per Danisi la Diaz significa tanto, “Questa avventura rappresenta per me un nuovo inizio – confessa – visto che dopo alcuni anni mi riaffaccio ad un campionato di Serie B. Una sfida intrigante che ho accettato con grande responsabilità che ritengo aver sempre dimostrato nelle piazze dove ho lavorato. Bisceglie poi non ha bisogno di presentazioni, per blasone e tradizione è una delle piazze storiche del futsal nazionale. Il PalaDolmen provoca emozioni tutte le volte che si ha la fortuna di poterci entrare. Con la dirigenza si è instaurato un rapporto di stima e rispetto reciproco, componenti indispensabili per poter lavorare bene. Il presidente Cortellino poi ha subito dato grande disponibilità, una persona per bene che dimostra quanto sia viscerale il suo quotidiano per il club”.

Come sarà la Diaz di Danilo Danisi? Ecco come risponde il tecnico biancorosso, “L’idea è quella di creare un roster dinamico e propositivo, dedito al lavoro ed al sacrifico, e perché no, capace di adattarsi a tutte le sfaccettature che la nostra disciplina può offrire all’interno di un campionato come quello che andremo ad affrontare. In tal senso stiamo cercando profili adatti per poter essere all’altezza della competizione. Non amo fare promesse – conclude Danisi – posso garantire impegno massimo e dedizione alla causa sperando di far bene e far divertire chi avrà il piacere di guardare le nostre partite”.