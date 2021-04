Covid: rinviato il derby Star Volley-Sportilia

La situazione Covid tiene ancora banco in casa Star Volley Bisceglie, costretta a rinviare la terza gara consecutiva di campionato, quarta in totale in stagione, prevista sabato 24 aprile.

I casi di positività in seno alle compagine femminile biscegliese di pallavolo e le situazioni di quarantena domiciliare accertate dalle autorità sanitarie fra le atlete e i componenti del gruppo squadra costringono il club ad uno stop forzato.

Il derby di sabato 24 aprile al PalaDolmen con Sportilia è stato perciò rimandato dal comitato regionale pugliese Fipav secondo quanto previsto dai protocolli. Il recupero sarà determinato d’ufficio appena la situazione lo renderà possibile.