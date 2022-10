Coppa Italia: il Bisceglie Calcio impatta ancora con il Mola e saluta la competizione

Il Bisceglie Calcio pareggia 0-0 la gara di ritorno contro il Mola e viene eliminata al secondo turno di Coppa Italia.

Partono bene gli uomini di Franco Cinque che vanno vicini al vantaggio prima con Paolillo, poi con Dargenio. Mola che con il passare dei minuti guadagna metri in campo, al 36’ è determinate Pissinis sulla linea ad evitare la capitolazione su tiro di Taccogna. Al 40’ direttamente da corner De Vivo bacia la parte esterna della traversa, subito dopo Di Rito manda di poco a lato. Si va al riposto sullo 0-0. Nella ripresa partono meglio i padroni di casa, anche se il parziale non cambia. De Vivo al 55’ su calcio di punizione prova a portare la qualificazione dalla parte degli stellati, ma senza fortuna. Mola pimpante, al 71’ Sanchez salva sulla linea un nuovo tentativo avversario, bene anche Tarolli che evita la capitolazione qualche minuto dopo. Risultato che non cambia e Mola che in virtù del 2-2 maturato nel match d’andata al “Ventura” passa al turno successivo.

Bisceglie Calcio che da domani, invece, dovrà subito resettare quanto accaduto e presentarsi al meglio in vista del big match di domenica prossima quando accoglierà in casa la capolista Manfredonia.

Foto: Emmanuele Mastrodonato