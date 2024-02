Calcio a 5: Futbol Cinco vuole la continuità, Nettuno a caccia del riscatto

Il primo weekend del mese di Febbraio ha in programma due match molto interessanti per Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 2 alle ore 16.00.

I nerazzurri di Tritto puntano a proseguire la striscia positiva di risultati nella gara del “Pala Cosmai” contro il Real Five Carovigno valevole per la sesta giornata di ritorno del massimo torneo regionale. Il Futbol Cinco mette nel mirino il sesto successo in campionato per accorciare il gap dalle squadre che lo precedono. Il Carovigno invece, vuole rimanere nelle zone nobili della graduatoria. Si prospetta una partita piena di reti considerando che si sfidano il terzo e quarto miglior attacco del girone. Biscegliesi a segno in 72 occasioni mentre, i brindisini 91 (meglio solo il Cus Foggia e l’Aradeo). All’andata il Carovigno si impose per 12-6.

Riscattare il ko maturato sabato scorso. E’ questo l’obiettivo del Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” se la vedrà con il Public Molfetta nel turno numero 15 del campionato serie C2 girone A. Sulla carta gli ospiti sono i favoriti avendo ottenuto il doppio dei punti rispetto ai biscegliesi (18 del Public contro i 9 del Nettuno). I ragazzi di Ventura vogliono far valere il fattore campo avendo ottenuto due affermazioni nelle ultime due uscite. Nel match d’andata i molfettesi vinsero per 4-3.

Foto: Pagina facebook Futbol Cinco