Bisceglie Rugby, nuova sconfitta in Serie A femminile contro le Puma Bisanzio

Trasferta amara per il Bisceglie Rugby, sconfitto domenica in terra toscana 49-0 dalle Puma Bisanzio per quel che concerne il campionato di Serie A femminile.

Padrone di casa che partono subito in maniera efficace sfruttando bene gli spazi, un atteggiamento che premia con un punteggio mai in discussione. Nonostante il passivo pesante, le gialloblù hanno messo in mostra un gran carattere, segnale positivo che deve essere lo stimolo per continuare a lavorare in vista dei prossimi incontri con l’obiettivo di ritrovare il sorriso. Bene la mischia pugliese che è riuscita a mettere in difficoltà diverse volte le avversarie dimostrando voglia e carattere nonostante assenze ed infortuni.

Nel prossimo impegno casalingo, in programma per domenica 20 novembre contro le Spartan Queens Montegranaro, le Bees andranno in cerca di un pronto riscatto con la consapevolezza di aver intrapreso un percorso di crescita ancora lungo e complesso.