Bisceglie Calcio ufficialmente in serie C: il calendario dei nerazzurri

Nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre, la Commissione Vigilanza Società di Calcio ha ufficialmente dato l’ok per l’iscrizione del Bisceglie Calcio nel girone C di serie C.

Assume, quindi, i crismi dell’ufficialità la quarta annata tra i professionisti della società nerazzurra.

Alla luce delle avvenute iscrizioni di Bisceglie e Foggia, inoltre, la Lega Pro ha provveduto ad aggiornare il calendario del girone C, con il Bisceglie Calcio che andrà a prendere il posto dell’iniziale incognita “X”.

Da calendario, quindi, i nerazzurri, con ogni probabilità, inaugureranno la stagione agonistica domenica 11 ottobre, ospitando al “Ventura” la Turris, match a cui farà seguito Bisceglie-Palermo.

L’anno solare si concluderà il 23 dicembre (Bisceglie-Teramo), con il ritorno in campo dopo le festività natalizie previsto per il 10 gennaio 2021 (Vibonese – Bisceglie). Il girone d’andata si chiuderà il 17 gennaio 2021, con Bisceglie-Bari.

La data di fine campionato stabilita è il 25 aprile 2021.