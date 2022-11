Bisceglie Calcio, rescissione consensuale con Paolillo

Il Bisceglie Calcio ha comunicato nella mattinata odierna di aver risolto consensualmente il rapporto con il calciatore Ruggiero Paolillo.

“La società del presidente Racanati – si legge nella nota del club – ringrazia il 24enne centrocampista barlettano sia per il contributo fornito in campo alla causa nerazzurra nel primo segmento di stagione sia per la condotta esemplare augurandogli le migliori fortune umane e lavorative”.