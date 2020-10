Bisceglie Calcio: per Under 17 e 15 esordio contro la Cavese

La Figc, con comunicato ufficiale n. 20, ha definito i gironi ed i calendari del campionati nazionali under 17 ed under 15. I nerazzurri allenati rispettivamente da Francesco La Rosa e Francesco Miscioscia, sono stati collocati nel girone F. Il calendario prevedeva la prima contro il Calcio Foggia, ma le sfide sono state rinviate a data da destinarsi. Il Bisceglie quindi, debutterà ufficialmente domenica 11 ottobre all’ “Antonio Desiderio” di Cava dei Tirreni tana della Cavese nell’incontro valevole per la seconda giornata del torneo nazionale. Due settimane dopo, se la vedrà con l’Avellino. I piccoli nerazzurri riposeranno alla sesta giornata e chiuderanno la regular season affrontando la Turris. Il girone d’andata si chiuderà domenica 20 dicembre. Quello di ritorno inizierà domenica 17 gennaio 2021 e calerà il sipario il 28 marzo 2021.

Il Campionato si articola in cinque fasi successive: a) Gironi Eliminatori (gare di andata e ritorno con sistema cosiddetto all’italiana); b) Sedicesimi di Finale (gare di andata e ritorno); c) Ottavi di Finale (gare di andata e ritorno); d) Quarti di Finale (gare di andata e ritorno); e) Fase Finale a 4 (Semifinali e Finale per il 1° e 2° posto in gara unica).

Le 60 squadre iscritte sono suddivise in tre gironi da otto squadre e quattro gironi da nove squadre ciascuno. Al termine della prima fase del Campionato, le squadre classificate al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° posto dei giorni A, D, E e F e le squadre classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto dei giorni B, C e G, accedono ai Sedicesimi di Finale.

Al termine dei Gironi Eliminatori, verrà stilata una graduatoria di merito tra le squadre prime classificate (sigla A), seconde classificate (sigla B), terze classificate (sigla C), quarte classificate (sigla D) e quinte classificate (sigla E). Da quel momento in poi si giocheranno i sedicesimi di finali, le vincenti approderanno ai ottavi e poi quarti.

Al termine dei Quarti di Finale, si disputerà la Fase Finale a 4, con le Semifinali e la Finale per il 1° e 2° posto che si disputeranno in gara unica su campo neutro. La Società vincente il titolo di Campione d’Italia Serie C e la Società vincente il titolo di Campione d’Italia Serie A e B disputeranno, in gara unica, la Finale per l’assegnazione della Supercoppa Nazionale Under 17.

Le gare dell’Under 17 avranno inizio, salvo modifiche, alle ore 15.00 mentre, quelle dell’Under 15 alle ore 11.00 salvo variazioni. Sarà comunque possibile disputare le gare anche di sabato pomeriggio o domenica mattina.

La durata delle gare per l’Under 17 è fissata in due tempi di 45 minuti ciascuno invece, per l’Under 15 è fissata in due tempi da 35 minuti ciascuno. Nel corso delle gare sono consentite le sostituzioni di sette calciatori.

Il Bisceglie giocherà tutte le gare interne al “Capirro Sport Village” di Trani oppure al “Francesco Di Liddo” di Bisceglie.

IL CALENDARIO:

1° giornata: BISCEGLIE – FOGGIA ANDATA: (data da destinarsi) RITORNO: 17/01/2021

2° giornata: CAVESE – BISCEGLIE (11/10/2020 – 24/01/2021)

3° giornata: BISCEGLIE – AVELLINO (25/10/2020 – 07/02/2021)

4° giornata: PAGANESE- BISCEGLIE (1/11/2020 – 14/02/2021)

5° giornata: BISCEGLIE – POTENZA (22/11/2020 – 28/02/2021)

6° giornata: RIPOSO (29/11/2020 – 7/03/2021)

7°giornata: CASERTANA – BISCEGLIE (6/12/2020 – 14/03/2021)

8° giornata: BISCEGLIE – JUVE STABIA (13/12/2020 – 21/03/2021)

9° giornata: TURRIS – BISCEGLIE (20/12/2020 – 28/03/2021)