Bisceglie Calcio, arriva l’estremo difensore Spurio

Nuovo innesto per il Bisceglie Calcio che si aggiudica le prestazioni del portiere Andrea Spurio.

Classe 1998, nativo di Ravenna, Spurio cresce nelle giovanili di Bellaria Igea Marina e Bologna. Nella stagione 2016/17 acquisisce esperienza in serie D con la maglia del Ravenna, passando nella stagione successiva al Lentigione (serie D), dove colleziona 31 presenze. Le buone prestazioni attirano nuovamente le attenzioni del Ravenna, approdato nel frattempo in serie C (girone B), dove ha militato nelle ultime due stagioni.

Continua inoltre la preparazione in vista del match di domenica 11 ottobre, contro la Turris, con fischio d’inizio ore 20.00. I ragazzi di Bucaro hanno effettuato una doppia seduta nella giornata di mercoledì 7 ottobre mentre, giovedì 8 ottobre è previsto lavoro mattutino.

I tesserati nerazzurri, martedì 6 ottobre, si sono sottoposti ai tamponi da parte dei medici della Figc.