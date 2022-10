Basket, Lions Bisceglie a caccia della terza vittoria consecutiva contro la LUISS Roma

Oggi pomeriggio, con palla a due fissata alle ore 17.00, andrà in scena al Paladolmen la sfida tra Lions Bisceglie e LUISS Roma, valevole per la terza giornata del campionato di serie B, girone D.

Una partita importante attende i giocatori biscegliesi (attualmente a quota 4 punti), che hanno l’opportunità di mantenere il punteggio pieno in classifica, in caso arrivasse la terza vittoria stagionale consecutiva. Roma è una squadra abbordabile ma da non tenere sottogamba. In questo inizio stagione, i giocatori romani occupano la decima posizione in graduatoria, frutto di una sconfitta esterna all’esordio con Virtus Arechi Salerno (90-88) e di una vittoria nell’ultima uscita a svantaggio di Roseto (67-60).

Foto: Lions Bisceglie