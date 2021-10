Basket, i Lions Bisceglie ottengono la seconda vittoria consecutiva in campionato / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie riescono ad avere la meglio contro Ragusa con il punteggio di 69-63 nella sfida valevole per la seconda giornata di campionato di serie b, girone D.

I giocatori nerazzurri sono subito scesi in campo facendo vedere una grande concretezza in fase offensiva, con il primo quarto che si chiude sul +3 (21-18), per poi cercare subito lo spunto per la fuga a metà seconda frazione (+7 sul 32-25). La fine della prima parte di gara vede però il gap dei biscegliesi ridursi sul +1 (35-34).

Dopo l’intervallo lungo i siciliani ritrovano il vantaggio sul 40-38; la situazione ritorna nelle mani del team di coach Nunzi grazie alla tripla di Giannini (+6 sul 56-50). Ragusa si rende nuovamente pericolosa sul 56-55, ma Vavoli e compagni allungano sul 60-56. Dopo il momentaneo pareggio (60-60) i Lions trovano il sigillo definitivo della gara grazie a Dip e Dri che creano un piccolo ma significativo gap (65-60), che porterà al punteggio finale di 69-63.

Seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella ai danni di Torrenova. Prossimo match in programma domenica 17 ottobre tra le mura del Paladolmen, ospite Avellino.

