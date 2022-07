Arbitri futsal: il biscegliese Luigi Musci promosso alla CAN 5

Tempo di valutazioni nel mondo arbitrale, compreso quello del futsal che vede un direttore di gara biscegliese promosso negli organi nazionali.

Si tratta di Luigi Musci, 28enne appartenente alla Sezione di Molfetta. Il direttore di gara biscegliese ha cominciato la carriera nel 2009 per passare poi al futsal nel 2014. Dopo le stagioni nei campionati regionali per Musci è arrivata nei giorni scorsi la promozione in CAN 5. Dalla stagione 2022/23, quindi, il fischietto biscegliese potrà essere designato per arbitrare le gare di A2 maschile e femminile e serie B maschile.

Un bel passo in avanti per la carriera di Musci così come per il CRA Puglia che in totale ha portato nella sola stagione attuale ben 10 arbitri in CAN 5. Un record a livello nazionale che certifica l’ottimo lavoro svolto in fase di preparazione delle nuove leve.

Foto: Pasquale Leonetti