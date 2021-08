Antonio Di Benedetto va a rinforzare ulteriormente la nuova Diaz

È una Diaz grandi firme quella che si sta formando in questa calda estate di mercato. Il club presieduto da Giuseppe Cortellino ufficializza l’acquisto di Antonio Di Benedetto.

Laterale classe ’88, Di Benedetto ha trascorso la carriera tra Bisceglie e Molfetta, vestendo negli ultimi anni le maglie di Futsal Bisceglie e Aquile Molfetta. “Da qualche tempo io ed il club ci annusavamo, ma la cosa si è concretizzata solo quest’anno. Scegliere la Diaz – continua Di Benedetto – è stata decisione opportuna avendo apprezzato molto il loro desiderio di avermi con loro. Torno nella mia città, ritrovo vecchi compagni, tante componenti importanti”. Adesso parte una nuova avventura in maglia biancorossa, sotto la guida di Danilo Danisi, “Sono pronto a dare tutto per aiutare i miei compagni e fare bene con questa maglia, mi metterò subito a disposizione del mister per dare il mio contributo”. Da avversario il “mastino” ha incrociato spesso la sua nuova squadra, “La Diaz dell’anno scorso mi ha impressionato molto, ho visto un vero gruppo che lottava su tutti i campi. Dobbiamo continuare il percorso di crescita – conclude Di Benedetto – e vedendo che rosa ha messo su la dirigenza, cercheremo di lottare per un posto in zona playoff.