Altro recupero per il Bisceglie Femminile, trasferta in casa della Kick Off

Centrato il primo obiettivo stagionale con la qualificazione alla prossima Final Eight di Coppa Italia che si disputerà al PalaDolmen, il Bisceglie Femminile si prepara all’ennesima trasferta di un avvio di 2022 a dir poco frenetico rendendo visita alla Kick Off, domani ore 15, in occasione del recupero della dodicesima giornata di Serie A.

Il 6-6 di Fiano Romano contro la Lazio ha dimostrato che le neroazzurre hanno capacità, attributi e organizzazione tattica per potersela giocare anche contro una signora squadra come quella allenata da mister Chilelli, “Come si è visto dall’abbraccio a partita finita – esordisce Daniela Loconsole – il pareggio di Fiano Romano per noi è stato accolto come una vittoria. Nonostante la Lazio sia andata più volte in vantaggio non abbiamo mollato un attimo perché per noi giocare la Coppa Italia in casa era un appuntamento imperdibile”. Terzo impegno consecutivo lontano da casa, un tour de force niente male per le neroazzurre, “Lo stress delle tante gare lontano da casa comincia a farsi sentire, ma non manca l’entusiasmo e la voglia di fare bene. Lo spogliatoio rema tutto dalla stessa parte perché vogliamo toglierci delle soddisfazioni”.

Domani di fronte ci sarà una Kick Off che domenica non ha giocato, così come le neroazzurre che hanno rinviato l’incontro con l’Athena Sassari. Lombarde in piena zona playout e con la necessità di vincere per provare ad agganciare l’Audace Verona. Bisceglie che invece punta e ridurre il divario dalla settima piazza, “Domani sarà una partita dura – ammette Loconsole – ma le ce metteremo tutta per portare punti a casa. Servirà grande determinazione e lucidità contro un avversario in salute”. Prima da titolare per l’estremo difensore neroazzurro, vista l’assenza per squalifica di Gabriela Oselame, “Questa stagione mi sta regalando emozioni indescrivibili perché sono abituata a vivermi il gruppo squadra dalla panchina. Essere in campo da titolare mi intimorisce un po’ – conclude – perché è una grande responsabilità in un match importante. La cosa più bella però è avere una squadra a sostenermi e quindi farò il massimo per dare il mio contributo alla causa del Bisceglie Femminile”.

Kick Off-Bisceglie Femminile sarà trasmesso in diretta streaming su futsaltv.it a partire dalle ore 15.