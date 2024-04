Al via i playout, i Lions giocano sul fattore campo contro Vicenza

I Lions giocano sul fattore campo contro Vicenza, con la palla a due di sta sera alle 20:30, con eccezionale accesso gratuito al PalaDolmen; per permettere il maggior supporto possibile alla causa e ottenere la salvezza in Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Origlio se la vedranno in una serie al meglio delle cinque contro Vicenza, ma vengono da due vittorie consecutive che hanno regalato loro il fattore campo in questo importantissimo play-out; i Lions infatti giocano le prime due partite in casa, ed eventualmente anche un’ipotetica quinta e decisiva sfida della serie, con la speranza di chiudere il discorso prima di un’eventuale gara 5.

Gli ospiti hanno effettuato un cambio in panchina durante la sosta per le final four di coppa, passando da Cilio a Ghirelli, ma senza avere i risultati sperati; e concludendo la stagione con sole undici vittorie. Il miglior realizzatore è Fabio Bugatti, che aveva cominciato l’annata con la canotta di Mestre, ma si è unito al gruppo a fine novembre; l’ala classe 1998 segna 16.4 punti per gara, ai quali aggiunge quasi 4.5 rimbalzi di media. L’unico compagno di squadra che supera la doppia cifra è il playmaker Valerio Cucchiaro (10.4) che è anche il più efficace passatore del team (3.1 assist).

Il match sarà arbitrato da Marco Guarino di Campobasso e Umberto Giambuzzi di Ortona. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Domenico Turi di Foggia (segnapunti), Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta (cronometrista) e Giuseppe Minafra di Ruvo (addetto ai 24”).