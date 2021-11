A Salerno prima sconfitta stagionale per i Lions Bisceglie

La nona giornata di campionato di serie B, girone D, riserva la prima sconfitta stagionale per i Lions Bisceglie sulle tavole della Virtus Arechi Salerno.

I nerazzurri sono costretti ad inseguire già dai primi minuti della sfida, i giocatori di casa mantengono il risicato vantaggio di due punti fino al pareggio al quarto minuto di gioco (11-11). Segue però un parziale di 5-0 della Virtus Arechi Salerno. I nerazzurri non stanno a guardare, arriva la reazione e anche il momentaneo vantaggio con Davide Vavoli (19-16). Si riparte dal 20-20 nel secondo quarto. I giocatori biscegliesi tengono inizialmente il passo degli avversari, per poi vedere il gap che si allunga (31-25). Cala la percentuale realizzativa, la prima parte di gara è di Salerno (37-30).

La sirena lunga però non ha portato buon consiglio al team di coach Marinelli, che non riesce a ricucire il distacco; a due minuti dal termine della terza frazione il punteggio suona come una sentenza (-9 sul 43-34). Dri e compagni riescono ad avvicinarsi (-3 sul 44-41) ma manca l’affondo decisivo per mettere la freccia. Il team di coach Di Lorenzo, complice anche il fattore casa, riesce a tenere a bada gli ospiti, che mancano l’appuntamento con i 2 punti sul punteggio di 69-59.

Prossimo impegno domenica 5 novembre sul parquet di Ruvo di Puglia.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA