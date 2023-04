“Valorizzazione prodotti agroalimentari a chilometro zero”, firmatario Francesco La Notte

“Giornata importante, quella di ieri, 27 aprile, in Regione Puglia. Porta la firma del consigliere regionale biscegliese Francesco La Notte e di altri colleghi tra cui Paolicelli, Mennea e Clemente la proposta di legge contenente ‘Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli’, parte così la nota dell’ufficio stampa del consigliere La Notte a proposito della proposta avanzata in Consiglio Regionale.

“In particolare si fa riferimento alla Politica Agricola Comune 2023-2027 che mira all’applicazione di azioni per contrastare i cambiamenti climatici e alla tutela dell’ambiente, allo sviluppo delle aree rurali dinamiche, alla protezione della qualità dell’alimentazione e della salute e infine alla promozione delle conoscenze e dell’innovazione. Tale Proposta va a istituire una commissione tecnico-scientifica, a costo zero, di esperti in economia agroalimentare e nel campo della progettazione di bandi europei e comunitari con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le nostre produzioni tipiche, peculiarità del nostro territorio del turismo e della cultura”, scrivono.

“Continuiamo in maniera pragmatica e programmatica a dare risposte concrete al territorio con l’obiettivo di creare sviluppo, crescita economica ed occupazione. L’agricoltura è uno dei volani dell’economia della nostra Regione, della nostra Provincia e della nostra amata città di Bisceglie – si legge nella nota – bisogna rimboccarsi le maniche e aiutare con atti concreti i nostri agricoltori. La nostra Regione deve investire sull’agricoltura che da sempre rappresenta una parte importante del Pil della nostra città“, si legge in conclusione.