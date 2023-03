Sport, Spina: “Vergognose condizioni stadio Ventura, riporteremo il Bisceglie in Lega Pro”

“I cittadini, i tifosi, gli appassionati di sport mi chiedono di sollecitare l’amministrazione comunale, completamente inerte verso le strutture sportive in questi cinque anni di Angarano e del tutto insensibile rispetto alle varie segnalazioni dei cittadini”. Così comincia il comunicato stampa firmato da Francesco Spina, consigliere d’opposizione e candidato sindaco alle prossime elezioni comunali.

“Al Ventura si disputa il derby di vertice di eccellenza Bisceglie-Corato e da biscegliese mi vergogno di ospitare la società sportiva del Corato e i tifosi coratini in queste condizioni (guarda qui)”, commenta Spina. “Il nostro impegno fin dal mese di maggio sarà quello di riqualificare le strutture realizzate negli anni scorsi dalla nostra amministrazione e lasciate deperire senza manutenzione da Angarano & Co., nonché di realizzarne di nuove. E poi riporteremo Bisceglie in Lega Pro”, conclude Spina.