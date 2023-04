Spina: “Trecentoventi candidati e 14 liste mi attribuiscono una grande responsabilità”

“Oggi un’emozione particolare. A mente serena ho realizzato che ben trecentoventi candidati e 14 liste fortissime, con tante personalità civiche e politiche importanti, mi hanno attribuito una grande responsabilità, che ho sentito improvvisamente forte sulle mie spalle, con una coalizione che mi pone in forte vantaggio rispetto agli altri candidati”. Lo scrive in un comunicato stampa Francesco Spina, candidato alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

“Dopo tre sindacature, questa per la quale la mia bella coalizione mi ha candidato, è sicuramente la più importante”, continua Spina. È quella che proietta Bisceglie verso il futuro. È quella che vede per la prima volta i giovani guardarmi come punto di riferimento per mettere a loro disposizione competenza amministrativa ed esperienza, per far uscire Bisceglie dalle sabbie mobili in cui è caduta, per costruire insieme a loro il futuro di una nuova classe dirigente che possa governare Bisceglie con coraggio e onesta”.

“Grazie a tutti questi splendidi amici per la bellissima emozione che mi stanno regalando e grazie alle migliaia di cittadini che hanno sempre fatto sentire il loro sostegno e che ancora oggi stanno facendomi sentire il loro affetto protettivo e la loro fiducia per far rinascere la nostra città. Non li deluderò”, conclude Spina.