Spina su questione segretario comunale, “Ci sono o ci fanno? Sprovveduti o spregiudicati?

“Ci sono o ci fanno? Sono sprovveduti o spregiudicati? All’isola dei famosi dell’illegalità (ormai così viene considerato il Comune di Bisceglie) può accadere di tutto. Il giorno 7 settembre avevo denunciato pubblicamente la gravità della situazione dei cittadini biscegliesi, rimasti senza un segretario comunale, garante del rispetto della legge nelle procedure comunali, nel pieno delle funzioni continuative. Infatti, era scaduto il termine massimo di 120 giorni da quando era andata via la segretaria generale Rosa Arrivabene ed era rimasta vacante la sede comunale. Angarano aveva aperto a maggio una procedura pubblica con un avviso a cui avevano partecipato alcuni segretari generali. Però, come succede con molte “opache” gare del comune di Bisceglie (il camping è’ solo un piccolo esempio), quando alla Svolta di Angarano – Silvestris non piacciono i partecipanti ad una gara o ad un avviso pubblico, la procedura rimane in piedi per mesi o anni e, se proprio non piacciono i partecipanti, ne fanno un’altra”. Ad affermarlo nuovamente è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Così è avvenuto per i segretari generali: l’avviso pubblicato nel mese di maggio dal Comune di Bisceglie – continua – è rimasto per mesi lettera morta, proprio durante i mesi delle ‘distrazioni’ estive. Solo ora, a termine scaduto e soltanto dopo la mia segnalazione, decidono di farne un altro per far partecipare qualcuno più gradito. È un reato? È un illecito? È un espediente per poter lasciare in carica il vice-segretario comunale, oltre ogni termine di legge, durante le procedure delicate in corso (appalto igiene urbana, concorsi pubblici, gara camping ecc.?). Farà ora denuncia qualche segretario generale non gradito che ha partecipato inutilmente al precedente avviso di maggio? Nonostante queste domande, per ora senza risposte, c’è una certezza. Se non ci fosse un’opposizione attenta e che non si vende – conclude Spina – questi signori (sprovveduti o spregiudicati?) sarebbero davvero pericolosi e senza limiti e decenza nella gestione dei soldi e risorse dei cittadini”.