Star Volley va a caccia della Serie B1 nel playoff contro Modica

Entra nella fase decisiva la stagione della Star Volley Bisceglie che si appresta a disputare il doppio confronto contro le siciliane del Modica valevole per la promozione in Serie B1.

Si comincia questa sera al PalaDolmen alle ore 19 con la gara d’andata tra le due formazioni regine dei gironi I ed L di Serie B2, accomunate dallo stesso formidabile percorso in campionato. Sia le biscegliesi che le siciliane, infatti, hanno dominato i rispettivi raggruppamenti chiudendo la stagione regolare con l’incredibile record di 25 vittorie ed una sola sconfitta annichilendo le velleità di primato di tutte le altre avversarie. Star Volley e Modica hanno infatti chiuso entrambe a quota 75 punti ma se nel girone I le nerofucsia hanno avuto vita facile delle concorrenti imponendosi con un eloquente +16 sulla seconda classificata, le campane dell’Oplonti Vesuvio, nel gruppo L Modica ha dovuto faticare leggermente di più per vincere la resistenza della più immediata inseguitrice Caltanissetta, giunta seconda a sole sei lunghezze di distanza.

I numeri appena richiamati restituiscono solo in parte la grande qualità, la brillantezza e la tecnica mostrata dalle due squadre in tutto il corso del torneo e che adesso, meritatamente, si affrontano per conquistare l’accesso nel terzo livello della pallavolo nazionale. In casa biscegliese le motivazioni sono altissime soprattutto per l’importanza del traguardo in palio che rappresenterebbe il punto più alto mai raggiunto nella storia del volley cittadino. Nonostante questo, coach Giunta ha preparato con la consueta serenità il delicatissimo impegno in settimana auspicando che le proprie ragazze possano contare sul grande apporto del pubblico del PalaDolmen che potrebbe risultare decisivo per trascinare la squadra al successo che consentirebbe di approcciare la gara di ritorno con un vantaggio e maggiore serenità.

Sul fronte opposto Modica punta al colpaccio per arrivare ancora più convinta al match di ritorno, in programma tra le mura amiche mercoledì 22 maggio alle ore 21, e, soprattutto, per vendicare l’amara eliminazione al golden set subita da Star Volley nei quarti di finale di Coppa Italia. Già in quella circostanza le due formazioni dimostrarono tutte le proprie qualità regalando al pubblico un doppio confronto molto equilibrato nel quale emerse l’ottimo lavoro dei due tecnici nel valorizzare i roster a propria disposizione. Il format di questa finale playoff è molto semplice: in base all’andamento dei due incontri si stilerà una classifica a punti con il consueto sistema di punteggio e la migliore delle due contendenti potrà festeggiare l’accesso in Serie B1. Per la formazione sconfitta, comunque, le chance di salire di categoria non saranno totalmente precluse infatti potrà proseguire il cammino verso la promozione in una sfida con la perdente dell’incrocio tra Lucca e Terracina.

L’importantissima gara tra Star Volley Bisceglie e Modica, che sarà visibile in diretta sulla pagina Youtube ufficiale della formazione nerofucsia, sarà arbitrata dalla coppia formata da Moira Mercuri e Lorenzo Marini. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)