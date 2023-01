Spina su inaugurazione reparti: “La rinascita di Bisceglie non poteva che ripartire di qua!”

“Circa un anno fa presentai una richiesta urgente in consiglio comunale per discutere e approvare una mozione che facesse riaprire subito i reparti e l’Ostetricia, in particolare, del nostro ospedale, destinato in quel momento ad ospitare interamente pazienti affetti da Covid. La richiesta mia e della consigliera Di Gregorio, portata di urgenza in consiglio dal presidente Casella trovò freddezza nel sindaco e nell’amministrazione, che chiese un rinvio del punto. Fortunatamente, trovai il sostegno fuori dal consiglio comunale del consigliere regionale Francesco La Notte e di altri rappresentanti politici locali come Tonia Spina e Rocco Prete”. Lo dichiara il consigliere comunale Francesco Spina a margine della riapertura dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie (leggi qui).

“Accettammo di incontrare numerosi operatori dell’ospedale e ci attivammo presso l’assessore Stea e altri rappresentanti regionali per sensibilizzare tutti quanti per la riattivazione della Ginecologia e degli altri reparti. Oggi ben 9 medici e nuove attrezzature moderne hanno ospitato tutti quanti in una grande festa nel nuovo reparto Ostetricia, a cui ho voluto sobriamente partecipare con un pizzico di emozione. Anche se a rischiare e lavorare per risolvere i problemi sono sempre in pochi, è giusto oggi che a festeggiare fossero tutti, come è giusto anche ricordare chi ha scommesso su questo nostro amato ospedale mettendoci la faccia”.

“La festa è comunque di tutti i cittadini. Perciò, auguri agli operatori della Ostetricia, ma soprattutto auguri alla città di Bisceglie che ha difeso come sempre con coraggio il suo antico ed efficiente punto nascite, pronto a dare la vita a tanti altri cittadini biscegliesi. La rinascita di Bisceglie non poteva che ripartire di qua!”.