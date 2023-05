Spina: “Quartieri della città completamente abbandonati, i cittadini sono indignati”

«I cittadini sono indignati! Ieri, martedì 23 maggio, unitamente ai rappresentanti della nostra coalizione, ho potuto verificare come i quartieri della città siano stati completamente abbandonati. Piazza 8 Marzo è in uno stato di grave degrado e abbandono, i cittadini rischiano presto di non potervi accedere per erbacce e rifiuti dovunque. Nella zona 167, mi ha commosso vedere i bambini giocare a calcio sulla piazza di fronte alla scuola Pertini, da noi realizzate nel 2016, e ho voluto tirare dei calci al pallone con loro». Così il candidato Sindaco al ballottaggio Francesco Spina.

«Purtroppo – prosegue Spina -, le giostrine sono diventate ornai pericolose per lo stato di abbandono in cui si trovano e il verde e le aiuole non sono curati e presto saranno pieni di animaletti e insetti, non avendo questa amministrazione fatto per tempo la derattizzazione. Mi impegnerò subito, se lo vorranno i cittadini, a realizzare un parco giochi degno dei nostri bambini e dare più sicurezza a famiglie e commercianti, completamente abbandonati a se stessi finora. Purtroppo è oggettivo che in questi 5 anni non sia stata fatta un’opera nuova e tutto è stato lasciato così com’era quando ero io sindaco, senza provvedere alla minima manutenzione e il degrado è diventato una logica conseguenza dell’incuria. Ai cittadini ho chiesto se piace loro continuare così: mi hanno risposto che sono letteralmente spaventati e indignati dal degrado e dalla sporcizia di ogni angolo della città».