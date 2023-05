Spina: “Dirigente nominata dal sindaco è incompatibile-inconferibile con incarico ricevuto”

“Colpo di scena nell’ultimo consiglio comunale: per il Dipartimento della Funzione Pubblica la dott. Fornelli, nominata dirigente dal sindaco nel giugno 2022, è incompatibile – inconferibile con l’incarico di dirigente ricevuto”. Lo sostiene in una nota il consigliere comunale e candidato sindaco Francesco Spina.

“Ora sono in pericolo gli atti dalla stessa adottati in situazione di inconferibilità – incompatibilità. Purtroppo avevo proposto interrogazione consiliare al sindaco già dal mese di giugno 2022 – continua Spina – avvisandolo della situazione di illegittimità dell’incarico, ma mi fu risposto come sempre che avevo torto. Dopo un anno di stipendi pagati erroneamente e di atti illegittimi per tale situazione, chi pagherà ora i danni causati dall’assurda insensibilità verso la legge di questa amministrazione comunale? La svolta cominciò male, ora finisce peggio”.