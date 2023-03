Spina: “Ciottoli depositati a Salsello finanziati da mia amministrazione, Angarano sbugiardato”

“I cittadini hanno scoperto, leggendo il cartello comunale affisso a Salsello, che i ciottoli depositati in questi giorni con cui Angarano si è fatto la pubblicità elettorale con i soliti selfie, sono nient’altro che l’esecuzione di lavori finanziati nel 2016 con accordo di programma sottoscritto dal sindaco Spina, con progetto esecutivo adottato l’11.09.2017 con atto dell’amministrazione Spina, con lavori appaltati dall’amministrazione Spina, che prevedono la manutenzione per 10 anni delle spiagge oggetto dell’appalto. Il cartello dei lavori che tutti i cittadini possono vedere è implacabile nello sbugiardare anche questa volta Angarano. Unica certezza è che passerà alla storia come il sindaco di zero opere, mille bugie”. Lo riferisce attraverso una nota lo stesso Francesco Spina in merito all’avvio dei lavori per far tornare i ciottoli sul segmento di costa accanto alla spiaggia di Salsello annunciato dal sindaco Angarano.