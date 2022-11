Spina: “Che fine hanno fatto i 2 milioni di euro da noi lasciati per teatro su bastione San Martino?”

“Nel 2017 firmammo la convenzione per il finanziamento per due milioni di euro di una bellissimo teatro all’aperto sul porto. Abbiamo lasciato i progetti e i soldi in cassa ad Angarano e Silvestris per completare la nostra progettualità sul water front. Che fine hanno fatto i soldi e il progetto lasciato dalla mia amministrazione?”. E’ la domanda che si pone il consigliere comunale Francesco Spina attraverso una nota.

“Non si tratta dei disegnini infantili di Silvestris o dei selfie di Angarano accanto agli scavi dell’acquedotto, millantando magari che si tratta di tubi comunali. Si tratta, invece – continua – di una delle tante opere strategiche concrete, fattibili e già finanziate della mia amministrazione. Come ha fatto per l’area mercatale, Angarano faccia tutte le fotografie che vuole e dica che anche il teatro sul porto è frutto delle sue straordinarie performance amministrative ma, per favore, non perda il finanziamento dopo che da 5 anni i lavori non partono ancora. Per caso questa strana dimenticanza rientra nel loro programma di chiusura di tutti i teatri, Garibaldi, Don Luigi Sturzo e di tutti i contenitori culturali della città?”.