Spina: “Acqua gratis agli agricoltori biscegliesi, un altro mio sostegno”

“Otto milioni di euro per la realizzazione dell’impianto di fornitura di acqua gratis nel 2023 diventeranno un’opera reale al servizio di tutti”. Lo dichiara in una nota Francesco Spina, candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali.

“Dopo aver eliminato dalla città di Bisceglie la nota tassa chiamata ‘contributo di bonifica’, che da qualche anno non si paga più nel nostro territorio grazie a una sentenza ottenuta con il mio patrocinio gratuito, già nel 2023 si realizzerà con la nuova amministrazione il mio vecchio sogno di fornire acqua gratis e in abbondanza agli agricoltori biscegliesi. Il progetto e il finanziamento regionale di circa otto milioni di euro, reperito nel 2016 dalla nostra amministrazione, per la depurazione, desalinizzazione e riuso delle acque reflue, verrà concretizzato con la realizzazione dell’opera nei prossimi mesi e diventerà a breve una realtà”.

“Nei prossimi giorni illustrerò presso la sede della coalizione – conclude Spina – i dettagli del progetto e le modalità di fornitura dell’acqua ai proprietari dei terreni e agli agricoltori biscegliesi”.