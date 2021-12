Spina: “A Di Pierro concesso secondo dei 5mila posti di lavoro promessi da Angarano”

“Dopo il marito dell’assessore, un altro dei 5 mila posti promessi da Angarano si è materializzato. Di Pierro, scelto da Angarano tra 26 giovani candidati, collaborerà nell’ufficio del sindaco e godrà del doppio trattamento (pensione e stipendio comunale) con due tredicesime e assegni vari”. A dichiararlo è il consigliere comunale Francesco Spina, facendo riferimento alla posizione di Mauro Di Pierro affermando che “Di Pierro, pensionato Inps come docente, vince la selezione con 26 candidati e viene assunto dal Comune di Bisceglie come categoria “C” alle dipendenze del sindaco”.

“Insomma, Angarano che ha presieduto questa selezione, a fine anno ha pensato prima agli amici storici di partito e poi ai cittadini biscegliesi – continua il consigliere d’opposizione – che non hanno diritto a posti di lavoro comunali ma solo, per particolari situazioni di indigenza, a qualche contributo di poche decine di euro che lo Stato trasferisce ai Comuni per l’emergenza covid”.

“I posti fissi o a tempo pieno si concedono a forestieri o ad amici di partito. Evviva la “SVOLTA” e i suoi sostenitori e auguri al sindaco e al suo compagno di partito Mauro Di Pierro per l’assunzione al comune di Bisceglie. Molti giovani non hanno un lavoro – chiosa Spina – e c’è’ chi (in pensione) ne ha due!”