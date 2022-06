Sindaco Angarano: “Avevamo bisogno di tornare a contare su cure nostro ospedale”

Lunedì 30 maggio sono riprese le ordinarie attività assistenziali dell’Ospedale di Bisceglie con la riattivazione del doppio Pronto Soccorso (covid e no covid) e di numerosi reparti (leggi qui).

Nella giornata di ieri, invece, il Sindaco Angelantonio Angarano ha fatto visita al nosocomio con la Direttrice Generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo e con la Direttrice Sanitaria del presidio ospedaliero Pierangela Nardella per augurare simbolicamente buona prosecuzione di lavoro a tutto il personale che ha ripreso le ordinarie attività assistenziali parallelamente alla gestione della pandemia.

Con i Direttori delle Unità Operative, i Dott. Carbonara (Malattie Infettive), Bartucci (Medicina), Papa (Pronto Soccorso) e Modugno (Cardiologia) il Primo cittadino ha visitato i reparti e fatto un sopralluogo al cantiere del nuovo pronto soccorso.

“La Dott.ssa Dimatteo, in sinergia con la Dott.ssa Nardella, ha messo in pratica, mantenendo gli impegni, l’iter che mi aveva anticipato sin dal nostro incontro il 13 aprile scorso a Palazzo di Città – dichiara il Sindaco di Bisceglie – e che aveva confermato nel consiglio comunale monotematico del 12 maggio per un graduale ritorno alla normalità del nostro ospedale. Per questo desidero esprimere il nostro ringraziamento alla DG e alla Direttrice Sanitaria del Vittorio Emanuele II, anche a nome della nostra Comunità”.

“Avevamo un gran bisogno di poter tornare a contare pienamente sulle cure e l’assistenza del nostro ospedale che per due anni è stato baluardo fondamentale per fronteggiare la pandemia, confermandosi un’assoluta eccellenza. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Colgo ancora una volta l’occasione per ringraziare medici, infermieri, operatori sanitari che sono stati in prima linea con immensa professionalità e sconfinata dedizione per affrontare il Covid con tutte le loro forze, senza mai lesinare sacrifici”.

“Di concerto con il Comitato per la salute pubblica che sto riunendo puntualmente – conclude Angarano – continuando a dialogare con le Autorità Sanitarie, terremo sempre alta l’attenzione sull’ospedale di Bisceglie e sulla realizzazione sul nostro territorio comunale del nuovo ospedale del Nord-Barese”.