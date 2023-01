Silvestris: “A Bisceglie un terminal per ormeggio small luxury e piccole navi da crociera” / VIDEO

Un terminal moderno e attrezzato che permetterà anche a Bisceglie l’ormeggio degli small luxury, degli yacht di piccole e medie dimensioni e delle piccole navi da crociera. Questa la nuova idea di programma lanciata da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo. Un terminal all’avanguardia con attracco sul molo di ponente e con un apposito centro servizi allestito nell’immobile, da tempo abbandonato, della ex Sirenella.

«Chi vorrà ormeggiare a Bisceglie la propria imbarcazione troverà tutti i servizi utili per una piacevole permanenza in città e soprattutto spenderà denaro qui da noi, per rifornire la cambusa e per acquistare il carburante. Le piccole navi da crociera ospitano fino a duecento passeggeri che, una volta sbarcati, potranno visitare le bellezze di Bisceglie, comprare nei nostri negozi e fermarsi a pranzo nei nostri ristoranti», spiega Sergio Silvestris.

«Nella ex Sirenella sarà allestito l’info point, a disposizione di tutti i turisti, per prenotare gli ormeggi, pianificare la propria permanenza e organizzare escursioni e visite guidate. Il nuovo terminal sarà l’infrastruttura che farà fare al nostro già meraviglioso porto turistico un ulteriore salto di qualità e tanti visitatori in più potranno scegliere Bisceglie come meta delle loro vacanze».