Sicurezza sul lavoro, proposta di legge del consigliere regionale La Notte

Il consigliere regionale Francesco La Notte ha presentato ieri una proposta di legge che introduce nuove misure per la qualità e la sicurezza del lavoro, il contrasto al dumping contrattuale e la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione sul territorio regionale. La proposta di legge, oltre a stabilire nuovi standard di premialità per i contratti di appalto pubblico e a prevedere sanzioni più severe per le aziende che si rendono colpevoli di dumping contrattuale, introduce una novità significativa: la creazione di un comitato regionale per il monitoraggio e il controllo del rispetto delle disposizioni della legge.

“Il Comitato svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l’attuazione efficace di questa legge”, ha spiegato La Notte. “Sarà responsabile dell’analisi dei dati sulle condizioni di lavoro nel territorio regionale, del monitoraggio dei contratti d’appalto e della valutazione dell’efficacia delle misure contro il dumping contrattuale.” La composizione del comitato sarà multidisciplinare e coinvolgerà rappresentanti del mondo del lavoro, delle associazioni datoriali e dei sindacati, per assicurare una visione equilibrata e completa della condizione lavorativa nella regione. “Il Comitato serve a garantire che le voci dei lavoratori, degli imprenditori e dei sindacati siano ascoltate e che la legge sia rispettata”, ha continuato La Notte. “L’approvazione di questa legge farebbe fare un importante salto di qualità alla nostra regione garantendo un lavoro di qualità, sicuro e dignitoso.”