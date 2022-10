Sancita adesione NelModoGiusto a Bisceglie Rinasce, ecco primi due punti del programma / FOTO

Grande partecipazione e numerosi interventi hanno caratterizzato la serata di ieri che sancito l’adesione delle liste della coalizione “Nel Modo Giusto” a “Bisceglie Rinasce”, con al tavolo il consigliere regionale de “I popolari” Francesco La Notte, artefice dell’ingresso del movimento del leader Gianni Casella a Bisceglie Rinasce.

Flavio De Feudis ha presentato il rappresentante di “Nel Modo Giusto” Alessandro Di Leo e il capo-gruppo in consiglio comunale Giorgia Preziosa. Subito dopo è stato il turno di Gianni Casella. L’intervento del leader del movimento ha evidenziato la “necessità di superare gli errori divisivi del passato in nome dei valori di verità e responsabilità e, soprattutto – si legge nella nota – dell’amore verso la comunità e i cittadini che non meritano governi fallimentari è basati su false promesse e proclami vacui come quello della Svolta. L’intervento emozionato e carico di entusiasmo si è concluso con un intenso appello alla unità delle forze sane della città – evidenzia – e a sostenere il candidato sindaco Francesco Spina, che ha dimostrato, oltre alle sue capacità amministrative, una rinnovata attenzione a quegli aspetti relazionali e politici determinanti per costruire una forte e solida squadra di governo comunale. Gianni Casella ha infine ’lanciato’ l’intervento della lista Bisceglie D’Amare con il suo rappresentante Vincenzo Valente, che ha affermato di veder ripartire un valido progetto di crescita della città forte della grande novità politica cittadina che sarà costituita dall’alleanza di Bisceglie Rinasce con il movimenti Nel Modo Giusto”.

Nel corso della serata a Villa Ciardi si sono succeduti gli interventi di Stefania D’Addato (candidata al senato di Azione), Pasquale Ciocia (lista civica), Antonello Soldani (lista civica), Loredana Acquaviva (Udc) e Rocco Prete (Lega). Ha portato i saluti alla coalizione Pasquale D’Addato, presidente Roma Intangibile.

Subito dopo è intervenuta Tonia Spina (Fdi), che affiancherà in “ticket” il candidato Francesco Spina, che ha evidenziato “la forza della coalizione salutando il consigliere regionale Francesco La Notte, biscegliese doc, e la presenza di un pugliese, da sempre suo amico, come Raffaele Fitto, nominato proprio nelle stesse ore Ministro del governo nazionale con delega al PNRR (fondi essenziali per lo sviluppo delle comunità)”.

È stato poi il turno dell’intervento del consigliere regionale Francesco La Notte che ha evidenziato le “importanti iniziative intraprese per il recupero del progetto del nuovo ospedale a Bisceglie, fermo dal 2012, e per sostenere con cospicui interventi finanziari regionali le difficoltà economiche dei cittadini, delle famiglie e delle imprese”. La Notte ha ricordato gli sforzi per promuovere l’alleanza tra i suoi amici Francesco Spina e Gianni Casella, criticando il modo propagandistico e senza risultati concreti della Svolta, concludendo con “l’auspicio che con la vittoria di Francesco Spina e la squadra amministrativa di Bisceglie Rinasce possa realizzarsi la più forte filiera istituzionale che si ricordi a Bisceglie tra governo nazionale, governo regionale e Comune, con risvolti importantissimi per lo sviluppo economico, sociale e lavorativo della città”.

Infine, ha concluso Francesco Spina che ha salutato le autorità politiche e istituzionali presenti: oltre a coloro che sono intervenuti erano presenti il Giuseppe Tiani, Lino Ricchiuti, Diego Rana, Pietro Casella, il segretario Provinciale di Azione Nicola Colangelo, dell’UDC Giuseppe Stregapede e Natale Monopoli, la consigliera Angela Di Gregorio.

Spina ha voluto evidenziare che “il progetto Bisceglie Rinasce è alternativo a quello della “Svolta” (e dei suoi rappresentanti) delle promesse false e delle bugie, che si limita a mettere il fiocco regalo alle opere programmate e cantierizzate dalle passate amministrazioni e a fare i selfie con i cappelli da operaio in testa. Bisceglie Rinasce non è un cartello elettorale – conclude – ma una forte alleanza politica, progettuale e umana che guarda principalmente a rinsaldare la fiducia umana tra i cittadini e le istituzioni comunali, ponendo come obiettivi primari strategici la salvaguardia dei diritti, della salute e del benessere dei cittadini, nonché dell’ambiente e della qualità della vita sotto il profilo anche della solidarietà economica verso i più indigenti. Consegnare una città migliore alle future generazioni e formare una nuova classe dirigente, incentivando la partecipazione anche di giovani e donne, attraverso seminari tecnici e culturali sono veri e propri doveri etici. Infine, In linea con questi obiettivi, Spina ha annunciato i primi due punti del programma, che verrà poi integrato è completato con l’apporto dei cittadini che verranno ascoltati, andando loro incontro, in tutti i quartieri della città. Punto 1: il parco urbano fronte mare nella zona 165 (al posto dei 300 appartamenti sul mare approvati dalla SVOLTA). Punto 2: la cittadella dello sport in zona levante.