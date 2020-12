Ricorso opposizione maglia 165, per la Regione non emergerebbero illeggitimità

La Regione Puglia si è espressa sul ricorso di sei consiglieri comunale di opposizione per l’annullamento della Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 31 agosto 2020 di approvazione del Piano di Lottizzazione della maglia 165 (leggi qui).

“Erano stati i sei consiglieri comunali di opposizione a dare notizia alla stampa – si legge nella nota comunale – del ricorso su quelle che definivano “puntuali eccezioni riguardanti il mancato rispetto delle norme paesaggistiche vigenti”, sottolineando che il piano di lottizzazione fosse “in contrasto con il comma 7 dell’art. 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR e con ulteriori disposizioni normative”.

“Sulla base del ricorso la Sezione Urbanistica – Servizio Strumentazione urbanistica del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio chiese al Comune di Bisceglie le controdeduzioni, che ovviamente sono state fornite dall’Ente”.

“Ebbene – prosegue la nota – la stessa Sezione della Regione Puglia, esaminato il ricorso e le controdeduzioni, ha sostenuto che non emergerebbero profili di illegittimità in merito alla Delibera di Giunta Comunale in relazione agli aspetti sollevati dai ricorrenti che sono afferenti al rispetto delle disposizioni del PPTR”.

“Ancora una volta emerge la correttezza dell’operato dell’Amministrazione Comunale nel pieno rispetto delle norme vigenti, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni consiglieri comunali di opposizione che ormai da tempo al confronto politico leale e costruttivo in consiglio comunale, mirato alla crescita della Città, prefReriscono i ricorsi in tutte le sedi possibili e immaginabili con l’unico obiettivo di tentare di bloccare con ogni mezzo la macchina amministrativa”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.